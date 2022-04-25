BIST 2.473
DOLAR 14,77
EURO 15,84
ALTIN 909,10
HABER /  EKONOMİ
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Otomobil alacaklar acele edin! En az yüzde 25 zam geliyor

Otomobil alacaklar acele edin! En az yüzde 25 zam geliyor

Otomobil almaya hazırlananların elini çabuk tutması için uyarıldı. Yılsonuna kadar araçların sadece fabrikadan çıkışına yaklaşık yüzde 25 zam geleceği belirtiliyor. Bu zamların son tüketiciye yansımasının ise daha fazla olacağını ifade ediyor.

Abone ol

Türkiye’de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre; İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan, yıl sonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Gülan, otomotiv sektöründeki daralmayı ve fiyat artışlarını İTO’nun nisan ayı meclis toplantısında da gündemine de taşıdı.

Gülan, yüzde 25'lik artışın sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış olduğuna dikkat çekerken, Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine vurgu yaptı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız” dedi

ÖNCEKİ HABERLER
İşte Suriyelilerin gönüllü dönüşü projesi! Nakliye, barınma ve iş yardımı
İşte Suriyelilerin gönüllü dönüşü projesi! Nakliye, barınma ve iş yardımı
6'lı Masa Turgut Özal'ın makamında toplandı! 6 saat sonra 'Kriz yok, yola devam' denildi
6'lı Masa Turgut Özal'ın makamında toplandı! 6 saat sonra 'Kriz yok, yola devam' denildi
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ankara'da deprem oldu! Çubuk ilçesi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Ankara'da deprem oldu! Çubuk ilçesi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
 Lice’de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Polisin silahını almaya kalktılar
 Lice’de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Polisin silahını almaya kalktılar
Kılıçdaroğlu'nun gittiği ev kavga çıkardı! Enerji Bakanı Fatih Dönmez hedef oldu! Şamil Tayyar çıldırdı
Kılıçdaroğlu'nun gittiği ev kavga çıkardı! Enerji Bakanı Fatih Dönmez hedef oldu! Şamil Tayyar çıldırdı
Galatasaray tek golle kazandı! Altay'ın ligde kalma ümitleri mucizelere kaldı
Galatasaray tek golle kazandı! Altay'ın ligde kalma ümitleri mucizelere kaldı
Antalyaspor ile Kayserispor berabere kaldı
Antalyaspor ile Kayserispor berabere kaldı
6 muhalefet partisinin genel başkanları üçüncü kez bir araya geldi
6 muhalefet partisinin genel başkanları üçüncü kez bir araya geldi
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron yeniden seçildi
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron yeniden seçildi