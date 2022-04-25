Ali Koç o isimden vazgeçti! Yüz yüze görüşme yaptı teklifi bomba

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ve ekibine toplamda 7 milyon Euro’yu bulan bir teklif yaptı. Avrupa’da çalışmak isteyen 67 yaşındaki teknik adamdan yanıt bekleniyor.

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İsmail Kartal ile Fenerbahçe şaha kalksa da Başkan Ali Koç ve yönetim, yabancı hoca arayışlarına devam ediyor. Fener'in hedefindeki ilk isim Jorge Jesus. Başkan Koç, önceki gün Lizbon'da 67 yaşındaki hocayla bir araya geldi. Yönetici Selahattin Baki'yle birlikte Jesus'la yüz yüze görüşen Koç, yardımcılarının alacağı ücretin de içinde olduğu 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Avrupa'da kalmak isteyen Jesus, bu teklife sıcak bakıyor ama kesin yanıtını vermedi.

Löw'den vazgeçti

Sözcü'de yer alan habere göre Joachim Löw ise rafa kalkmak üzere. Alman teknik adamın, Fenerbahçe'nin teklifine cevap vermemesinden dolayı Başkan Ali Koç'un Löw'den vazgeçtiği öğrenildi. Mircea Lucescu da gündeme geldi. Jorge Jesus ile anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe yönetimi, Mircea Lucescu'yla temasa geçecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Dinamo Kiev'de geleceği belirsiz olan Lucescu, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonlukları yaşamıştı.