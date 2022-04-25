BIST 2.473
DOLAR 14,77
EURO 15,84
ALTIN 909,10
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Ali Koç o isimden vazgeçti! Yüz yüze görüşme yaptı teklifi bomba

Ali Koç o isimden vazgeçti! Yüz yüze görüşme yaptı teklifi bomba

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ve ekibine toplamda 7 milyon Euro’yu bulan bir teklif yaptı. Avrupa’da çalışmak isteyen 67 yaşındaki teknik adamdan yanıt bekleniyor.

Abone ol

İsmail Kartal ile Fenerbahçe şaha kalksa da Başkan Ali Koç ve yönetim, yabancı hoca arayışlarına devam ediyor. Fener'in hedefindeki ilk isim Jorge Jesus. Başkan Koç, önceki gün Lizbon'da 67 yaşındaki hocayla bir araya geldi. Yönetici Selahattin Baki'yle birlikte Jesus'la yüz yüze görüşen Koç, yardımcılarının alacağı ücretin de içinde olduğu 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Avrupa'da kalmak isteyen Jesus, bu teklife sıcak bakıyor ama kesin yanıtını vermedi.

Löw'den vazgeçti
Sözcü'de yer alan habere göre Joachim Löw ise rafa kalkmak üzere. Alman teknik adamın, Fenerbahçe'nin teklifine cevap vermemesinden dolayı Başkan Ali Koç'un Löw'den vazgeçtiği öğrenildi. Mircea Lucescu da gündeme geldi. Jorge Jesus ile anlaşma sağlanamazsa Fenerbahçe yönetimi, Mircea Lucescu'yla temasa geçecek. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Dinamo Kiev'de geleceği belirsiz olan Lucescu, daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonlukları yaşamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İslam Memiş bunları ilk kez söyledi tarihi de verdi! Altını doları olanlar dikkat rekor kıracak
Foto Galeri İslam Memiş bunları ilk kez söyledi tarihi de verdi! Altını doları olanlar dikkat rekor kıracak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Çuvallar içinde el bombaları bulundu
Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Çuvallar içinde el bombaları bulundu
Çin'in yeni hedefi Çin uzaya savunma sistemi kuracak
Çin'in yeni hedefi Çin uzaya savunma sistemi kuracak
Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Kendisi çoktan kuralları kaldırdı
Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Kendisi çoktan kuralları kaldırdı
Lille, Zeki Çelik'in golüyle kazandı
Lille, Zeki Çelik'in golüyle kazandı
Kayıp olarak aranan kişi korkunç halde bulundu! Ekipler çıkardı
Kayıp olarak aranan kişi korkunç halde bulundu! Ekipler çıkardı
Otomobil alacaklar acele edin! En az yüzde 25 zam geliyor
Otomobil alacaklar acele edin! En az yüzde 25 zam geliyor
İşte Suriyelilerin gönüllü dönüşü projesi! Nakliye, barınma ve iş yardımı
İşte Suriyelilerin gönüllü dönüşü projesi! Nakliye, barınma ve iş yardımı
6'lı Masa Turgut Özal'ın makamında toplandı! 6 saat sonra 'Kriz yok, yola devam' denildi
6'lı Masa Turgut Özal'ın makamında toplandı! 6 saat sonra 'Kriz yok, yola devam' denildi
Bomba kulis! Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Davutoğlu'na Mansur Yavaş için operasyon çekti
Bomba kulis! Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Davutoğlu'na Mansur Yavaş için operasyon çekti
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)