Gram altın ve dolar öyle bir artacak ki İslam Memiş bunları ilk kez söyledi tarihi de verdi!
Bugün altın fiyatları düşerken bunu alım fırsatı olarak görün. Gram altın 910 liranın altına kadar indi. Bu fırsatı Mayıs'tan sonra zor bulursunuz. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çok önemli açıklamalar geldi. Elinde altın ve dolar olanları uyaran Memiş, "Fiziki varlıklarınıza sahip çıkın. Altın her zaman altındır." dedi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ekonomiye yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş şunları söyledi:
-Dolar endeksi 101 seviyesine yükseldi dolar dünyada değer kazandı. Sabit kur politikası... Mayıs ayında başlayan yükseliş trendi temmuz ayında pik seviyeye yükselecek. 18 liranın üzerini görebiliriz. Temmuz ayı ile yeni rekorlar görebiliriz. 2 ay sonra neler olacak bilemiyoruz. KDV indirimleri gibi tedbirler alınıyor ama yansıma yok demek ki bir şeyi kontrol edemiyorsunuz nedir bu rant... Rantın belini kıramadıktan sonra eylemler boşa gider.
-Şimdi ev alınmaz hale geldi. Kitlesel göçler daha fazla gelmeye başlayacak. Örf, adet ve geleneklerimizde saraylar müstakil villalar vardı. Ekonomik şartlardan dolayı 1+1 daireye kadar düştük. İnsanlar 1+0 daire almak zorunda kalacak. Mimari yapı değişecek. Bir odada yemek, yatak, mutfaklar vs...Problemler buraya gidiyor.
-Evlatlarımız kendi birikimleri ile ev alamayacaklar. 10-20 yıllık kira kontratları olacak. Biz ev sahibi iken kiracı konumuna düşeceğiz. Bugün ben tüm tezimi söylüyorum. Kimsenin umurunda değil. Yeni dünya düzeni nakitsiz toplum istiyor. Paralı, zengin toplum istemiyor. Paralı olanlar ayrı hayat yaşayacak. Birçok banka şu mesajı gönderiyor müşterilerine. Bankalar diyor ki gelin alın varlıklarınızı kasa kiralamaktan vazgeçtik. Finansal düzen kırılgan bir zeminde.
-Kripto paraları sanal olarak görenler çıktığında bir dolar olduğunu sanırım unuttular. Büyük finansal düzen kuruluyor. Şuan da kripto paralar dijital paralarla sanal ödeme araçlarının farkı yok. Sadece kart olmayacak. Zaten sanal hayat yaşıyoruz.