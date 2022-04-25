Gram altın ve dolar öyle bir artacak ki İslam Memiş bunları ilk kez söyledi tarihi de verdi!

-Evlatlarımız kendi birikimleri ile ev alamayacaklar. 10-20 yıllık kira kontratları olacak. Biz ev sahibi iken kiracı konumuna düşeceğiz. Bugün ben tüm tezimi söylüyorum. Kimsenin umurunda değil. Yeni dünya düzeni nakitsiz toplum istiyor. Paralı, zengin toplum istemiyor. Paralı olanlar ayrı hayat yaşayacak. Birçok banka şu mesajı gönderiyor müşterilerine. Bankalar diyor ki gelin alın varlıklarınızı kasa kiralamaktan vazgeçtik. Finansal düzen kırılgan bir zeminde.