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Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Çuvallar içinde el bombaları bulundu

Balıkesir'de inşaat kazısında ortaya çıktı! Çuvallar içinde el bombaları bulundu

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde kepçe tarafından yapılan temel kazısında çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş çok sayıda el bombası bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak’ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında el bombaları bulundu. Kepçe operatörü tarafından fark edilen olayın ardından polise haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kazı esnasında ortaya çıkan el bombalarının bir kısmı çuvala doldurularak muhafaza altına alındı.

İnşaat müteahhidi Davut Çakmak, "İnşaat alanımızda temel kazısı yapılırken eski tarihe ait el bombaları çıktı. Polise haber verildi. İnceleniyor. Osmanlı dönemine ait, 1. Dünya Savaşı'na ait olduğu sanılıyor. Ekipler araştırıyor" dedi. El bombalarının kim ya da kimler tarafından gömüldüğü bilinmezken el bombalarını incelemek üzere Balıkesir il merkezinden uzman ekip çağrıldı.

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