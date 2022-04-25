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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Çin'in yeni hedefi Çin uzaya savunma sistemi kuracak

Çin'in yeni hedefi Çin uzaya savunma sistemi kuracak

Çin, asteroitleri etkili bir şekilde izleyebilecek ve Dünya'yı olası bir etkiden korumak için rotalarını potansiyel olarak değiştirebilecek bir sistem inşa etmeye çalışıyor.

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Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA) Başkan Yardımcısı Wu Yanhua hafta sonu yaptığı açıklamada, Pekin'in 2025 yılında bir deneyin parçası olarak bir asteroide çarpmayı planladığını duyurdu.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Çin Merkez Televizyonu'na bu yılki Çin Uzay Günü etkinliği sırasında konuşan Wu, kurulması planlanan şeyin, potansiyel olarak uzay aracını da koruyabilecek.

Wu planda Dünya'ya yakın bir asteroit izleme ve savunma sistemi olduğunu söyledi.

Hem yer tabanlı hem de uzay tabanlı unsurları içerecek olan sistem, hangilerinin Dünya'ya veya insanlığın uzaydaki faaliyetlerine potansiyel bir tehdit oluşturduğunu belirlemek için asteroitleri kataloglayacak ve analiz edecek.

Sistem, özellikle potansiyel asteroit etkilerini modelleyecek bir bilgisayar simülasyon çerçevesi içerecek.

Global Times'ın haberine göre, proje hala Çin makamları tarafından onay bekliyor ve "birden fazla departmanın koordinasyonunu" gerektiriyor.

Asteroitlerin Dünya için oluşturabileceği tehditten endişe duyan tek ülke Çin değil.

NASA da benzer bir proje geliştiriyor.

Kasım 2021'de ABD Uzay Ajansı, çarpma yoluyla rotasını değiştirmenin mümkün olup olmadığını ve bunun böyle bir tehdide karşı etkili bir gezegen savunması olup olmayacağını test etmek için küçük bir asteroide çarpmak üzere tasarlanmış bir araştırma başlattı.

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