BIST 2.473
DOLAR 14,77
EURO 15,84
ALTIN 909,10
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Ekrem İmamoğlu Çamlıca Kulesi ile Halk Süt'ü kıyasladı

Ekrem İmamoğlu Çamlıca Kulesi ile Halk Süt'ü kıyasladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 13 milyon 442 bin litre Halk Süt’ün ücretsiz dağıtıldığını açıkladı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019’da “İstanbul’da süte ulaşamayan çocuk kalmasın” diyerek başlattığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinden olan ve “En çılgın projelerimden birisi” dediği Halk Süt’ün ücretsiz dağıtımıyla ilgili veriler açıklandı. Halk Süt projesi ile bugüne kadar 13 milyon 442 bin litre ücretsiz süt dağıtımı yapıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu da, “Bugüne kadar dağıttığımız Halk Süt kutularını üst üste dizseydik Çamlıca Kulesi’nden daha yüksek bir süt kulemiz olurdu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği İktisadi İşletmesi arasında 2022 yılı Halk Süt dağıtımı için protokol imzalanmıştı. İmza töreninde sahnede çocukların arasında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Benim en çılgın projelerimden birisi gerçekten Halk Süt projesi” demişti.

Halk Süt için İstanbul’un ilçelerindeki 21’den fazla köyde süt üreticilerinden alım yapılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Kendisi çoktan kuralları kaldırdı
Bakan Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Kendisi çoktan kuralları kaldırdı
Lille, Zeki Çelik'in golüyle kazandı
Lille, Zeki Çelik'in golüyle kazandı
Kayıp olarak aranan kişi korkunç halde bulundu! Ekipler çıkardı
Kayıp olarak aranan kişi korkunç halde bulundu! Ekipler çıkardı
Otomobil alacaklar acele edin! En az yüzde 25 zam geliyor
Otomobil alacaklar acele edin! En az yüzde 25 zam geliyor
6'lı Masa Turgut Özal'ın makamında toplandı! 6 saat sonra 'Kriz yok, yola devam' denildi
6'lı Masa Turgut Özal'ın makamında toplandı! 6 saat sonra 'Kriz yok, yola devam' denildi
Bomba kulis! Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Davutoğlu'na Mansur Yavaş için operasyon çekti
Bomba kulis! Gültekin Uysal, Ali Babacan ve Davutoğlu'na Mansur Yavaş için operasyon çekti
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ankara'da deprem oldu! Çubuk ilçesi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Ankara'da deprem oldu! Çubuk ilçesi merkezli depremle ilgili AFAD'dan açıklama
Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkıyor! Maske yasağı bugün bitiyor mu! Kritik Kabine toplantısı
Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkıyor! Maske yasağı bugün bitiyor mu! Kritik Kabine toplantısı
 Lice’de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Polisin silahını almaya kalktılar
 Lice’de ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Polisin silahını almaya kalktılar