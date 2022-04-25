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Süleyman Soylu duyurdu: 3 terörist öldürüldü Tükeniyorsunuz teslim olun

Süleyman Soylu duyurdu: 3 terörist öldürüldü Tükeniyorsunuz teslim olun

ŞIRNAK'ta. Eren Abluka 5 operasyonunda 3 teröristin ölü ele geçirildiğini duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Tükeniyorsunuz. Teslim olun." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Emniyet ve jandarmamız; Eren Abluka-5 operasyonlarında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA ve İHA destekli müşterek operasyonda, Besta Grubundan 3 teröristi M-16 silahlarıyla birlikte ölü ele geçirdi. Tükeniyorsunuz. Teslim olun." ifadelerini kullandı.

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