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Ukraynalı sürücünün korkunç ölümü! Arızalanan TIR'ı tamir ederken...

Ukraynalı sürücünün korkunç ölümü! Arızalanan TIR'ı tamir ederken...

 EDİRNE’de arıza yapan tırı tamir etmek isteyen Ukraynalı sürücü, hava tüpünün altında kalması sonucu yaşamını yitirdi.

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Kapıkule Sınır Kapısı istikametinde ilerleyen Aleksandır Kuvik (42) idaresindeki AB 4655 HK plakalı tırın otoban gişelere 10 kilometre kala hava kompresörü arıza yaptı.

Tırı park eden sürücü Kuvik, arızalı alanı onarmak için aracın altına girdi. Hava tüpü üzerine düşen sürücü hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, bölge trafik ve 112 ekipleri sevk edildi.

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