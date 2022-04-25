Ekrem İmamoğlu hangi takımı tutuyor? Uğur Dündar Fenerbahçe için twitiyle olay oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçe mesajı atan Uğur Dündar gündem oldu. Ekrem İmamoğlu da buna yanıt verdi. Peki Ekrem İmamoğlu hangi takımı tutuyor? Aslen Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu Galatasaraylı mı Trabzonsporlu mu?

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor" diye mesaj attı.

Uğur Dündar sosyal medya hesabı twitterdan şunları yazdı:

- "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu sporla ilgili sosyal medya paylaşımlarınız Fenerbahçe'ye gönül veren ve sizi takdir eden milyonları üzüyor. Taraftarımızın gönlünü alacak jestler beklediğimizi sizin gibi önü açık, değerli bir siyasetçiye hatırlatmak isterim".

Uğur Dündar, paylaşımından yaklaşık bir saat sonra bu kez Ekrem İmamoğlu'ndan gelen mesajı iletti ve şunları yazdı:

- "Değerli İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçelilere sevgilerini iletti. Ben de bu nazik jestine camiamız adına çok teşekkür ediyorum".