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AK Parti'den Garo Paylan için dokunulmazlığın kaldırılması teklifi

AK Parti'den Garo Paylan için dokunulmazlığın kaldırılması teklifi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, sözde ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın dokunulmazlığının kaldırılması ve partisinin Paylan'ı ihraç etmesi gerektiğini söyledi.

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AK Parti milletvekili Çelebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM çatısı altında görev yapan, milletvekili sıfatı taşıyan Paylan'ın, tarihi gerçeklerden yoksun kanun teklifini şiddetle ve esefle reddettiğini belirtti.

Devletin bütünlüğüne kasteden kim olursa olsun hakim ve savcıların görevini yapması gerektiğini dile getiren Çelebi, teklifi hızla reddeden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a da teşekkür etti.

Paylan'ın milletvekili olarak yeminine de sadık kalmadığını ifade eden Çelebi, "Eğer HDP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına uygun bir partiyse böyle bir teklifi veren bir milletvekilini hemen ihraç etmesi lazım." diye konuştu.

Çelebi, Paylan'ın dokunulmazlığının da kaldırılması gerektiğini kaydetti.

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