Başkent EDAŞ açıklaması bomba Güllü Demir'in evinin elektriği gerçekten kesik miydi?

ANKARA Keçiören'de oturan Güllü Demir'in 4 aydır elektriklerinin kesik olduğu söylenmişti. Kemal Kılıçaroğlu da bu sebeple Güllü Demir'i ziyaret etmiş ve karanlıkta onunla oturmuştu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez elektrikleri kesik değildi açıklaması yapınca ortalık karıştı. Peki kim doğru söylüyor? Gözlerin çevrildiği 'Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi EDAŞ'tan gelen açıklama ortalığı daha da karıştıracak.

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ANKARA Keçiören'de oturan ve borcu yüzünden 4 aydır elektriği kesik olduğu söylenen Güllü Demir'in evini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaların odağında. Enerji Bakanı Fatin Dönmez, o evin elektriğinin kesik olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun elektrikleri açmayıp algı operasyonu yaptığını iddia etti. Evin sahibi olan Güllü Demir de video çekerek 'evinin elektriklerinin 4 aydır kesik olduğunu' söyleyince kafalar iyice karıştı. Bu noktada 'kim doğru söylüyor' diyenlerin gözü Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi EDAŞ'a çevrildi.

Başkent EDAŞ açıklaması ortalığı karıştıracak

Bugün EDAŞ Güllü Demir'in evinin elektrikleriyle ilgili tarih vererek açıklama yayınladı. EDAŞ'ın açıklamasına göre Güllü Demir'in elektrik borcundan dolayı elektrikleri kesilmişti ancak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyarete gittiği gece evin elektrikleri vardı. Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başkent EDAŞ'ın düzenleme ve denetlemeye tabi bir sektörde faaliyet gösterildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

-"Bu konuda gerek bizzat abonemizin kendisinin yaptığı açıklamalar gerekse kamu kurumlarının talebi üzerine şirketimiz tarafından 24 Nisan'da yapılan saha tespiti ve kayıtlarımızda yapılan incelemeye göre, 23 Nisan'da ilgili tesisatın borcundan veya herhangi bir nedenden dolayı elektrik enerjisinin şirketimizce kesilmiş olmadığı, söz konusu tesisatın 31 Mart'ta elektrik enerjisi borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan'da elektrik enerjisinin bağlandığı tespit edilmiştir. 5 Nisan tarihinden bu yana söz konusu tesisatta şirketimizce herhangi bir nedenle enerji kesme işlemi yapılmamıştır."

Başkent EDAŞ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da elektriğini kesin firma... Sahipleri ise Türkiye'nin en zengin ailesi...