25 Nisan altın fiyatları tepetaklak! Son 4 haftanın en düşük seviyesi gram 910 liraya geriledi düşüş sürecek mi?

Gram altın fiyatları son dönemde ons tarafındaki seyir ile yön buluyor. Kur korumalı TL mevduat ürünün devreye girmesiyle dolar/TL`nin belli bir bantta istikrar kazanması altın fiyatları için gözleri ons altın tarafına çevirdi. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları üzerinde yaşanan satış baskısına değinerek, yatırımcıların en çok merak ettiği, `Altın düşecek mi yükselecek mi` sorusunu yanıtladı.