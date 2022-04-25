25 Nisan altın fiyatları tepetaklak! Son 4 haftanın en düşük seviyesi gram 910 liraya geriledi düşüş sürecek mi?
Dolar/TL tarafından desteğini yitiren gram altın fiyatları için son dönemde daha çok ons altın fiyatının etkili olması nedeniyle yatırımlar bu taraftaki verilere odaklandı. Spot altın olarak da bilinen ons altın fiyatları yeni haftaya sert satış baskısıyla girerek 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Altın fiyatlarında düşüş sürer mi?
Gram altın fiyatları son dönemde ons tarafındaki seyir ile yön buluyor. Kur korumalı TL mevduat ürünün devreye girmesiyle dolar/TL`nin belli bir bantta istikrar kazanması altın fiyatları için gözleri ons altın tarafına çevirdi. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları üzerinde yaşanan satış baskısına değinerek, yatırımcıların en çok merak ettiği, `Altın düşecek mi yükselecek mi` sorusunu yanıtladı.
4 haftanın en düşük seviyesi
Sabah'ın haberine göre Ons altın fiyatı 1.912 dolar düzeyini görerek yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesini gördü. Altın en son Rusya Ukrayna Savaşı cephesinde ateşkes iyimserliğinin arttığı 29 Mart 2022`de bu seviyenin altında işlem görmüştü.
Dolar/TL desteğini yitiren gram altın, son haftalarda 905-935 TL bandında konsolide oldu. Gram altın fiyatları özellikle 940 TL üzerinde ve 900 TL altında kalıcı olamıyor. Öte yandan gram altın 909,26, çeyrek altın 1.498,00, yarım altın 3.005,00 liradan alıcı buluyor.
Fed`in Mayıs ayında yapacağı toplantıda 50 baz puanlık bir artırıma gitmesinin neredeyse kesinleşmesi, 75 baz puan artırım olasılığının dillendirilmesi altın fiyatları için satış baskısını beraberinde getirdi.