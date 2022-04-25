5-6 mayıs tatil mi 9 günlük bayram tatili resmi açıklaması geliyor

Ramazan ayının son günlerine gelirken birçok vatandaş tatil planını netleştirmek için 9 gün bayram tatili resmi açıklamasını bekliyor. 2022 yılında, bu sene bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı’nın ikinci günü 3 Mayıs, son günü de 4 Mayıs olacak. Peki 5-6 Mayıs tatil olur mu, bayram tatili birleşir mi resmi açıklama bugün gelecek.

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2 Nisan'da başlayan Ramazan ayının bitmesine artık az bir zaman kaldı. Bu mübarek ayın sonlarına gelirken Ramazan bayramı ne zaman araştırmaları da hızlandı. Bayramı memleketinde, ailesi ile birlikte ya da tatilde geçirmek isteyen özellikle çalışan kesim 2022 yılında Ramazan Bayramı ne zaman ve kaç gün araştırmalarına başladı. Bu sene Ramazan 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. 3 gün süren Ramazan bayramının son günü ise 4 Mayıs olacak. Ramazan bayramı arefesi ise 1 Mayıs pazar günü olacak. Birçok vatandaş ise bayram 9 gün tatil olur mu, 5-6 Mayıs tatil edilir mi, haftasonları ile birlikte Ramazan bayramı 9 gün olur mu araştırması yapıyor. Bu konuda resmi açıklamanın kabine toplantısı sonrasında açıklanması bekleniyor.

Ramazan bayramı ne zaman: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı Arefesi: 1 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı 1. günü: 2 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı 2. günü: 3 Mayıs 2022

Ramazan Bayramı 3. günü: 4 Mayıs 2022

Bayram tatili 9 gün olur mu: Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor.

Her sene 3 gün olarak kabul edilen Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilip 9 gün tatil olarak kutlandığı seneler olmuştu. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Zekat ne zaman verilir: Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur.

Zekat kimlere verilir: Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.