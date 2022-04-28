Meteoroloji ve uzmanlardan uyarı! Bugün başlıyor bayramda da hava soğuyor İstanbul, Konya, Ankara...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre sağanak yağış bugün başlıyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda gök gürültülü sağanak var. Bayram planı yapanlara da uyarı geldi. Bayramda yaz havası olmayacak. İşte uzmanların açıklamaları ve bölge bölge son durum...
Bayram tatili planı yapanlar aman dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu açıklaması geldi. Öte yandan uzmanlar da peş peşe bayram uyarılarını yapıyor. Son haftalardaki yaz havası bayramda olmayacak havalar serinliyor bayramda yağış yeniden geliyor.
Meteoroloji'nin sitesinde bugünkü hava durumuna ilişkin şu bilgiler yer alıyor:
Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara kıyıları ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Prof. Dr. Orhan Şen de yaptığı açıklamada şunları söyledi:
-Bugün Doğu Anadolu GDA doğusu İç Anadolu'nun batısı yağmurlu. Sıcaklık da değişim yok. Hafta sonu Anadolu'da yağmur alanı genişliyor Akdeniz bölgesini de içine alır.
-Tarımsal açıdan olan önümüzdeki 4-5 gün Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da (GDA) yağış geliyor. Bu yağışlar kuvvetli olabilir. Özellikle Pazar günü GDA da Şanlıurfa Diyarbakır, Mardin dolaylarında su baskını yapabilir. Bu merkezlerde Pazar gününe dikkat etmemiz gerek.