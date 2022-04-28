Benzine 30 Nisan'da büyük zam var! Petrol fiyatları düşerken zam arefe gününe denk getirildi

RAMAZAN Bayramına günler kala, bayram tatiline çıkacak ya da memleketlerine gidecek araç sahiplerine kötü haber geldi. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, 30 Nisan 2022 yani arefe günü benzine 85 kuruş zam geliyor. Zammın petrol fiyatlarının düşüş gösterdiği bir döneme denk gelmesi şaşırttı.

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Brent petrolün varil fiyatı, bugün düşüşte. Düne göre yüzde 0,8 düşüş gösteren petrol fiyatları 104,09 dolara indi. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de alınan Kovid-19 salgını kısıtlamalarının talep düşüşüne neden olacağı beklentileri etkili oldu.

Petrol fiyatları düşüş trendine girmişken araç sahiplerine kötü haber geldi. Tam da Ramazan Bayramı tatilinin başlayacağı 30 Nisan Cumartesi günü benzine bir zam daha geliyor. Arefe günü gelecek olan benzin zammı 85 kuruş olacak.

Zamdan sonra benzin kaç lira olacak?

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı ortalama 19,00 TL'den 19,85 TL'ye çıkacak. Ankara'da 19.11 TL'den 19.96 TL'ye, İzmir'de ise 19.10 TL'den 19.95 TL'ye yükselecek.

Güncel benzin ve motorin pompa fiyatları...

27 Nisan 2022 tarihi itibariyle İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.