Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan yolunda flaş açıklamalar Özgür Özel'in tehdidine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan ile "yeni dönem" başlayacağını söyleyen Erdoğan Hac ve umrenin başlamasından memnuniyetini söyledi. Özgür Özel'in Gezi Davası sonucu için kendisini tehdit etmesi üzerine dava açacaklarını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un davetlisi olarak Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor. Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

-Yeni bir dönemin başlaması için gayret içinde olacağız. Ziyaretim, tarihi, kültürel bağlara sahip iki kardeş ülke olarak, yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür.

-Aramızdaki siyasi, askeri, kültürel ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı yapısı Suudi yatırımcıları ülkemize çeken noktaların başında geliyor. Bu yıl Hac ve umrenin yeniden başlayacak olmasından memnuniyet duyuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız için gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Türkiye - Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz.

Sorular:

Bugün Sayın Putin ile görüşmeniz oldu. Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Bölgede barış yakın mı?

-Bölgede barışın yakın olması temennisi içindeyiz. Guterres bizimle görüşme sonrası Moskova'ya geçti. Olumlu geçtiği istikametinde görüşme sonrası beni tekrar aradı. Putin ile yaptığımız görüşmede Putin de aynı kanaati ifade etti. Putin bize takasla ilgili teşekkürde bulundu.

CHP'li Özgür Özel Gezi Parkı kararı için hesap sorulacak dedi. Siz mahkeme kararını nasıl buluyorsunuz? AİHM'ye taşınacak konusu için ne diyorsunuz?

-Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai durum olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasında, başındaki ağababası Man adası davası için bedel ödediyse aynı durum o da ödeyecek. Ağzı bozuk tipler kimlerse dava açılacak. Dokunulmazlığı olmayanlar var olanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zat ile ilgili de avukatlarımız davaları açıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına hakaret yapılır mı yapılamaz mı demek ki ders almamış, avukatlarımız dava açacaklar.

AİHM ile ilgili olansa bunlar uluslararası hukuku bilmiyorlar. AİHM'lik işi kalmadı çünkü hüküm giydi. AİHM bakacak ama hüküm giydi diyecek masadan kaldıracak. Bu ağırlaştırılmış müebbettir. Bu karara herkes saygı duymak mecburiyetinde. Yerli Soros Gezi olayları koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, bunun bedelini ödeyecektir.

Takasla ilgili konuştunuz. Putin ile görüştünüz Biden ile görüşecek misiniz?

Biz Biden'a gerekenleri söyledik. Eğer Biden da ararsa görüşmeyi yaparız. Bütün mesele burada kimin ne zaman kimle görüşeceği meselesidir. Biden da bu şekilde süreci takip etmesi lazım.