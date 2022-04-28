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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi: Şair İsmet Özel'e havale ediyorum

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi: Şair İsmet Özel'e havale ediyorum

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dava açacağını açıklamasına "Erdoğan bu kadar rahatsız oluyorsa kendimden gurur duyarım" diye cevap verdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız dava açacak" sözleri için şair İsmet Özel'i hatırlattı.

-Özel Halk TV'ye yaptığı açıklamalarında şunları söyledi:
Siz karşısınızdaki kişiyle fikren mücadele edemiyorsanız böyle yaparsınız. Demiş ki adı Özgür soyadı Garip. Kendisini İsmet Özel'e havale ederim. Ona gereken cevabı versin. Bir ara "Her türlü milliyetçiliği ayaklar altında eziyorum" dediğinde İsmet Özel ona güzel cevap vermişti. Şimdi de Özel soyismine saldırı var ona İsmet Özel cevap versin.

-Eğer prompterdan konuşmuyorsa söyleyecek sözü yok. Dokunulmazlığı yoksa cezai tarafı yok diyor. Eğer suç kısmı varsa savcılar inceler dokunulmazlık varsa hemen yargılanamam ama dokunulmazlığım bitince yargılanırım.

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