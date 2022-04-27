Bekçilik başvuru şartları 2022 yaş sınırı var mı EGM şartları yayınladı

Bekçi olmak için bekleyen binlerce vatandaşı heyecanlandıran açıklama EGM'den geldi ve 3 bin bekçi alımı yapılacağı duyuruldu. EGM bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen adaylar başvuru şartları ve ilan ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bekçi alımı başvuru şartları yayınlanan ilanda yerini aldı. Peki, 2022 bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

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Bekçi alımı için beklenen son haber geldi. 2022 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Bekçi alımı ile ilgili geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de beklenen duyuru yapılmış ve adaylar alım ilanının detayları için geri sayıma geçmişti.Bekçi alımı başvuru şartları yayınlanan ilanda yerini aldı. Peki, 2022 bekçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Çarşı ve Mahalle bekçiliği için başvuru yapmak isteyen adayların heyecanla beklediği duyuru geldi. 2022 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 bin yeni bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan bekçi alımı ilanının ardından gözer EGM tarafından yayınlanacak başvuru ilanına çevrildi. Peki, alımlarda adaylarda hangi şartlar aranıyor?

Bekçi alımı ne zaman 2022, başvurular başladı mı: 4 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yer alan bir ilanla alımla ilgili ilk bilgi verildi. Resmi Gazete'de yer alan Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde 2022 yılında 3 bin bekçi alımı yapılacağı açıklandı.

Polis Akademisi duyurusunda ise "7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.' denilmişti. Beklenen şartlar yayınlandı ve adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.

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Bekçi alımı başvuru şartları neler, yaş sınırı var mı:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.