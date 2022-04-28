Yatırım Danışmanlığı Şirketi Tremglobal, Türkiye’nin İlk Metaverse’ü MetaAge için 1.000.000 dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı!

Dünyada metaverse projeleri hızla yaygınlaşırken, Forum Metaverse etkinliği ile dikkat çeken ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türk geliştiricilerin imzasına sahip bir Solana blokzincirli metaverse ise çok kısa sürede takipçilerin ilgi merkezi haline geldi.

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Blokzincir teknolojileri, yaygınlaşmaya başladığı günden bu yana en güçlü kullanıcı tabanlarından birini Türkiye’den kazandı. Kripto para birimlerine gösterilen ilginin ardından ülkemiz, Web 3.0 adı verilen ve internetin bir sonraki versiyonu olarak tanımlanan teknolojinin öne çıkan kavramlarından metaverse’e de küresel kullanıcılarla birlikte ilgi gösterdi. Mart ayının sonunda gerçekleştirilen Forum Metaverse etkinliğiyle yeni teknoloji trendlerinin yakından takip edildiği Türkiye’de, metaverse teknolojisine duyulan ilginin son somut çıktısı yatırım danışmanlığı şirketi Trem Global’den geldi. Şirket, Solana blokzinciri üzerinde geliştirilen MetaAge isimli metaverse platformuna yatırımlarını duyurarak ilklerden birini gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan MetaAge Kurucu Ortağı ve Proje Yöneticisi Mustafa Ekinci, “Solana blokzincir ağı üzerinde geliştirdiğimiz MetaAge ile Türkiye’nin yerli sanal evrene güvenle giriş yapabilmesini ve bu evreni küresel kullanıcılarla paylaşabilmesini olanaklı kılıyoruz. Şu an Alpha versiyonu internet sitemiz üzerinden deneyimlenebilen platform 23 Nisan itibarıyla tüm kullanıcılara açıldı” dedi.

Kullanıcılar oyun geliştirirken gelir de elde edebilecek

Metaverse projeleri çoğunlukla kendilerine ait para birimleriyle sunuluyor. CoinMarketCap verilerine göre milyarlarca dolarlık piyasa değerleriyle ilk üç sırada Decentraland, ApeCoin ve SandBox gibi metaverse projelerinin yerel para birimleri yer alırken, sanal evrenler büyük ekonomiler yaratıyor. Solana blokzinciri üzerine kurulan MetaAge’in kendi para birimi $AGE ile sunulacağını hatırlatan Mustafa Ekinci, “Kullanıcılar bu para birimini kullanarak LAND adını verdiğimiz parselleri satın alabiliyor ve MetaAge Yapı Sistemi'yle mağaza, sanat galerisi ya da herhangi bir yapı inşa edebiliyor. Ayrıca MetaAge, bir oyun yapım sistemini de içeriyor. Bu sayede MetaAge kullanıcıları kendi metaverse oyunlarını oluşturabiliyor. Öte yandan kullanıcılar, MetaAge'in oyna-kazan yöntemiyle sunduğu temel oyunları ve sosyalleşme amacı taşıyan mini oyunları tek başlarına ya da diğer kullanıcılarla deneyimleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

23 Nisan Metaverse’te de kutlandı!

Türkiye’nin de mart ayının sonunda düzenlediği Forum Metaverse etkinliğiyle, bu yeni kavramların öncüsü olma vizyonunu gösterdiğini vurgulayan MetaAge Kurucu Ortağı ve Proje Yöneticisi Mustafa Ekinci, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Web 3.0 teknolojisi bizi çok heyecanlandırıyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisinden beslenerek sınırları kaldıran bu yeni internet konseptini, yalnızca sosyal medyanın değil, internetin yeniden keşfi olarak tanımlayabiliriz. Web 3.0’ın öne çıkan kavramlarından metaverse, iş dünyası tarafından da yakından takip ediliyor. İş ortaklarımızdan, yatırım danışmanlığı şirketi Trem Global, ilk metaverse toplantısını MetaAge’de gerçekleştirdi. 23 Nisan’da tüm internet kullanıcılarının erişimine açtığımız Alpha sürümümüz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız’ın kutlandığı ve İstiklal Marşımız’ın metaverse’te yankılandığı bir törene de ev sahipliği yaptı. Böylece 23 Nisan’ı şu an için test sürümünde 27 avatarın yer aldığı ve çeşitli P2E - F2P oyunların oynanabildiği MetaAge’de kutlamış olduk. Sınırsız olanak sunacağımız bu evrenin ilk kullanıcılarına, ömür boyu ücretsiz giriş hakkı tanıyacağız.”