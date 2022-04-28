Ramazan bayramında bankalar açık mı 2022 bayramda banka çalışma saatleri
Ramazan bayramına az bir zaman kala birçok vatandaş bankaların çalışma saatlerini ve bayramda bankalar açık olur mu araştırması yapıyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlayacak. Bu gelişme sonrası bankaların çalışma günleri merak konusu oldu. Peki, bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor?Abone ol
Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak. İşte, bayramda bankaların çalışma durumu hakkında bilgiler...
Bankaların çalışma durumu: Ramazan Bayramı öncesi bankaların son iş günü 29 Nisan Cuma günü olacak.
2, 3 ve 4 Mayıs günleri resmi tatil nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.
5 Mayıs Perşembe gününden itibaren bankaların normal mesai düzenine dönmesi bekleniyor.