BIST 2.434
DOLAR 14,80
EURO 15,58
ALTIN 897,49
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Ramazan bayramında bankalar açık mı 2022 bayramda banka çalışma saatleri

Ramazan bayramında bankalar açık mı 2022 bayramda banka çalışma saatleri

Ramazan bayramına az bir zaman kala birçok vatandaş bankaların çalışma saatlerini ve bayramda bankalar açık olur mu araştırması yapıyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs'ta başlayacak. Bu gelişme sonrası bankaların çalışma günleri merak konusu oldu. Peki, bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor?

Abone ol

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak. İşte, bayramda bankaların çalışma durumu hakkında bilgiler...

Bankaların çalışma durumu: Ramazan Bayramı öncesi bankaların son iş günü 29 Nisan Cuma günü olacak.

2, 3 ve 4 Mayıs günleri resmi tatil nedeniyle bankalar hizmet veremeyecek.

5 Mayıs Perşembe gününden itibaren bankaların normal mesai düzenine dönmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'lı İBB çalışanıyla ilgili CHP'li Engin Altay'dan açıklama: Maaşını ILO'dan alıyor
PKK'lı İBB çalışanıyla ilgili CHP'li Engin Altay'dan açıklama: Maaşını ILO'dan alıyor
Gelecek Partisi de Deva Partisi gibi tek başına seçime girecek Davutoğlu aylar önce açıklamış
Gelecek Partisi de Deva Partisi gibi tek başına seçime girecek Davutoğlu aylar önce açıklamış
Bursa'da sürücü devrilen traktörün altında can verdi
Bursa'da sürücü devrilen traktörün altında can verdi
ABD'den kan donduran Rusya iddiası! Teslim olanları infaz ettiler!
ABD'den kan donduran Rusya iddiası! Teslim olanları infaz ettiler!
Maskesiz günler başladı! Bilim Kurulu üyesinden yeni dönem için flaş sözler
Maskesiz günler başladı! Bilim Kurulu üyesinden yeni dönem için flaş sözler
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi için "Hukuka aykırı" mütalaası Tarihte ilk yaşanıyor müdahale oldu
Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi için "Hukuka aykırı" mütalaası Tarihte ilk yaşanıyor müdahale oldu
Benzine 30 Nisan'da büyük zam var! Petrol fiyatları düşerken zam arefe gününe denk getirildi
Benzine 30 Nisan'da büyük zam var! Petrol fiyatları düşerken zam arefe gününe denk getirildi
Rusya'nın ele geçirdiği Herson'da Ruble kullanımına geçiliyor
Rusya'nın ele geçirdiği Herson'da Ruble kullanımına geçiliyor
Ümit Özdağ, Meral Akşener'e çağrı yaptı! İttifaktan ayrıl İyi Parti'nin de desteklediğini biliyorum...
Ümit Özdağ, Meral Akşener'e çağrı yaptı! İttifaktan ayrıl İyi Parti'nin de desteklediğini biliyorum...
Zekat ne zaman ödenir Ramazan bitince ödenir mi? Zekat aile üyesine verilir mi?
Zekat ne zaman ödenir Ramazan bitince ödenir mi? Zekat aile üyesine verilir mi?