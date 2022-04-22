Hac konaklama 2 kişilik konaklama ücreti 2022 kaç para oldu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş binlerce müslümanın heyecanla beklediği 2022 hac ve umre tarihleri hakkında son bilgileri verdi. 2022 yılında Hac ibadeti 7 Haziran'da başlayacak. Peki 2022 yılında hac fiyatları kişi başı kaç para olacak, konaklama ücreti belli oldu mu?

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Müslümanların büyük bir heyecan ile beklediği hac ve umre ibadetleri hakkında son bilgi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Pandemi dolayısıyla hac ibadetini yerine getiremeyen vatandaşlara beklenen haberi verdi. 2022 yılında Hac ibadetleri 7 Haziran'da başlayacak. Peki 2022 yılında hac fiyatları kişi başı kaç para olacak, konaklama ücreti belli oldu mu?

Umre ve hac tarihleri ne zaman: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı hac ve umre ibadetine ilişkin alınan kararları yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Toplantısında, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

2022 umre fiyatları ne kadar: Bu yılın hac ve umre ücretleri henüz Diyanet İşleri tarafından duyurulmadı.

En son 2020 senesinin hac fiyatlarına bakacak olursak;

*Oda Tercihli Tip 2 kişilik odada kişi başı ücret: 20.700 Riyal

*Oda Tercihli Tip 3 kişilik odada kişi başı ücret: 18.400 Riyal

*Oda Tercihli Tip 4 kişilik odada kişi başı ücret: 16.400 Riyal

Hac konusunda alınan kararlar: Bu yıl hacca gidecekler, Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenecek.

Kayıt hakları 2020'den devredilen hac yolcularının hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihleri 25 Nisan-4 Mayıs arasında alınacak.

65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilecek ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmeyecek. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt hakları, geçen yıl alınan karar çerçevesinde gelecek yıla ertelenecek.

Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcular, talep etmeleri halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilecek, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise hakları, geçen sene alınan karar çerçevesinde 2023'e ertelenecek.

Açıklamada, kurulun hac ve umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususların da kararlaştırıldığı bildirildi.