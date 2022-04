Türkiye'nin turizm başarısı dert oldu: Rus ve Ukraynalılar aynı otobüse binebilir mi?

ABD'de yayınlanan Newsweek dergisi yıllardır Türkiye'de tatil yapan Rus ve Ukraynalı turistlerin savaş sonrası sezonda sorun yaşayabileceği söyleminde bulundu.

RUSYA ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından Türkiye, Ukraynalı mülteci akınına uğradı. Türkiye'nin turizmden aşina olduğu Ukraynalılar ve yıllardır tatil beldelerine yerleşen Ruslar kardeşlik içinde yaşamaya devam ediyor.

ABD'de yayınlanan Newsweek dergisi Türkiye'deki bu ortak alanları kapsayan bir yazı yayınladı. Derginin yayınladığı yazıda Türkiye turizminin büyük bir parçasını oluşturan Rus ve Ukraynalıların bu ortak alanlarda sorun yaşayabileceği aktarıldı.

"Aynı otobüse binebilirler mi?"

Yıllardır hiçbir sorun yaşamayan iki milletin Türkiye'de barış içerisinde yaşadığı düzenin bozulabileceğini iddia ettikleri yazıda, "Karşılayıcı taraf olan Türkiye de karmaşık bir durum içinde. Ukrayna'nın işgalinden önce Ruslar ve Ukraynalılar 'Rusça konuşan' grup olarak bir araya toplanırdı. Günübirlik geziler sunan seyahat acenteleri Rus ve Ukraynalıları aynı otobüse bindirerek Rusça rehberlik servisi verirdi. Bundan sonra da aynı otobüse binebilirler mi? Görünen o ki Türk tarafı hala nasıl davranacağını çözmeye çalışıyor" denildi.

"Her iki taraf da Türkiye'de yaşamak zorunda kalacak"

Yazıda aynı zamanda her iki tarafın da Türkiye tercihleri ele alınarak, "Türkiye'ye taşınan Rus ve Ukraynalıların sayısının artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Nereye gitmeyi seçerseniz seçin göç kolay bir iş değildir. Bireyin iradesine aykırı durumlarda özellikle zordur. Gelecekte, savaş uzadıkça her iki taraf da daha karmaşık duygularla Türkiye'de yaşamak zorunda kalacak" ifadelerine yer verildi.