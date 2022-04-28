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Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu

Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rus güçleri, bu kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmana hava saldırısı düzenledi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında üçüncü aya girilirken savaştaki yoğun çatışmalar, Ukrayna'nın güneyindeki ve doğusunda bölgelerinde devam ediyordu. Ancak Rus güçleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir apartmana hava saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında bölgede sivillerin bulunduğu ve trafiğin akış halinde olduğu bildirildi.

BM genel sekreteri Guterres, Zelenski ile Kiev'de görüşmüştü
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya seyahatinin ardından Zelenski ile görüşmek için bugün Kiev'e ziyaret etmişti. Olayla ilgili açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Kliçko, " Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var" dedi.

Guterres'in Ukrayna ziyareti
Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ukrayna'ya geçen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinden önce Rusya'nın yoğun bombardımanlarına maruz kalan bölgeleri ziyaret etmişti. Guterres'in ilk durağı, Kiev'in kuzeybatısındaki Borodyanka oldu. Guterres'in Borodyanka ve Bucha'dan sonra üçüncü durağı Irpin oldu. Guterres, daha sonra Zelenskiy ile görüşmek üzere başkent Kiev'e dönmüştü.

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