Rusya savaşta eğitimli yunusları kullandığını ortaya çıktı

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları ikinci ayını aşarken savaşa ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Uydu görüntüleri Rusya'nın Sivastopol limanındaki donanmasını korumak için denizaltına yunuslardan oluşan bir filo yerleştirdiğini gösterdi. Askeri amaçlarla yetiştirilen yunuslar deniz altındaki mayınları tespit edebiliyor ve yabancı denizaltılara zarar verebiliyor.

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ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies tarafından sağlanan görüntülerde Rusya'nın dev donanma üssünün bulunduğu bölgede iki eğitimli yunus balığı dikkat çekti. Yunusların Rusya'nın Ukrayna'da 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki Sivastapol limanı girişine yerleştirildiği belirtildi.

Görevleri Ukraynalı dalgıçları engellemek

Askeri amaçlar için bölgede yunusları eğiten Rusya, Ukrayna işgalinde Karadeniz'deki en büyük donanmasının bulunduğu bölgeyi de bu yunusların yardımıyla koruyor. ABD Donanma Enstitüsüne bilgi sağlayan denizaltı analisti H. I. Sutton, yunusların Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayında bölgeye yerleştirildiğini duyurdu. Yunusların temel görevi Ukraynalı dalgıçların limana sızıp sabotaj saldırıları düzenlemesini önlemek.