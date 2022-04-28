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Rusya savaşta eğitimli yunusları kullandığını ortaya çıktı

Rusya savaşta eğitimli yunusları kullandığını ortaya çıktı

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırıları ikinci ayını aşarken savaşa ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor. Uydu görüntüleri Rusya'nın Sivastopol limanındaki donanmasını korumak için denizaltına yunuslardan oluşan bir filo yerleştirdiğini gösterdi. Askeri amaçlarla yetiştirilen yunuslar deniz altındaki mayınları tespit edebiliyor ve yabancı denizaltılara zarar verebiliyor.

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ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies tarafından sağlanan görüntülerde Rusya'nın dev donanma üssünün bulunduğu bölgede iki eğitimli yunus balığı dikkat çekti. Yunusların Rusya'nın Ukrayna'da 2014'te ilhak ettiği Kırım'daki Sivastapol limanı girişine yerleştirildiği belirtildi.

Görevleri Ukraynalı dalgıçları engellemek
Askeri amaçlar için bölgede yunusları eğiten Rusya, Ukrayna işgalinde Karadeniz'deki en büyük donanmasının bulunduğu bölgeyi de bu yunusların yardımıyla koruyor. ABD Donanma Enstitüsüne bilgi sağlayan denizaltı analisti H. I. Sutton, yunusların Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığı şubat ayında bölgeye yerleştirildiğini duyurdu. Yunusların temel görevi Ukraynalı dalgıçların limana sızıp sabotaj saldırıları düzenlemesini önlemek.

Bu, yunusların askeri amaçlarla kullanıldığı ilk olay değil. Çeşitli ülkeler yunus balıklarını eğiterek çeşitli askeri görevlerde kullanıyor. ABD, 1960'lardan beri yunusları ve denizaslanlarını sularını güvende tutmak için eğitiyor. Rusya da Sovyetler Birliği döneminden bu yana Sivastapol'daki yunusları gemilere patlayıcı yerleştirmek ve mayın tarama faaliyeti gibi askeri görevler için kullanıyor.

Çok zeki hayvanlar olarak tanınan yunuslar elektronik deniz radarının fark edemediği mayın ve diğer tehlikeli nesneleri tespit edebiliyor. Ancak yunusların askeri amaçlarla kullanılması, hayvan hakları savunucularının tepkilerine yol açıyor.

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