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Yunanistan hava sahasını ihlal etti! Türkiye'den anında karşılık verildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yunanistan hava sahasını ihlal etti! Türkiye'den anında karşılık verildi

TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 26-28 Nisan'da Türkiye kıyılarına yaptığı provokatif uçuşlara ve ihlallere karşılık verildiğini belirterek "Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır" ifadesini kullandı.

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TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan'ın Ege'de hava sahası ihlal ve üst uçuş iddiaları hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının 27 Nisan'da Ege Denizi'nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili yaptığı açıklamaların 'gerçeği yansıtmadığını' vurgulayan Bilgiç, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 26-28 Nisan tarihleri arasında Türkiye kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirdiğini; Didim, Datça ve Dalaman'da Türk hava sahasını defalarca ihlal ettiğini bildirdi.

Bilgiç şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetlerimiz bu provokatif uçuşlara ve ihlallere angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için Yunan tarafının tahrikkar eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili gerek NATO bünyesinde başlatılan güven arttırıcı önlemler sürecini samimiyetle desteklemesini bekliyoruz."

Öte yandan Bilgiç, Türkiye'nin hava sahası genişliği dahil tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan'la samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik olmadığını belirtti.

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