Komando birlikleri ile PKK arasında çatışma: 2 terörist öldürüldü
Hakkari EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Kavaklı Çobandağı bölgesinde 28 Nisan 2022 tarihinde icra edilen EREN ABLUKA-2 operasyonu esnasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist 1 M-16, 1 Kalaşnikof silahla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediyor.