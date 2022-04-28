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Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecinde üçüncü görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecinde üçüncü görüşmenin yeri ve tarihi belli oldu

TÜRKİYE ile Ermenistan'ın normalleşme süreci özel temsilcileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncüsü 3 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

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TÜRKİYE Dışişleri Bakanlığından Ermenistan ile normalleşme sürecinde özel temsilcilerinin üçüncü toplantı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme 3 Mayıs 2022 tarihinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

İlk görüşme Moskova'da ikinci görüşme Viyana'da yapılmıştı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşmişti. Bu görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti ve şubat ayında karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Özel Temsilciler ikinci görüşmeyi ise 24 Şubat'ta yine Viyana'da yapmıştı. Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumuna katılmıştı.

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