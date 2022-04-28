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Bursa'da ekipleri şaşırtan olay! Dilencinin üzerinden servet çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da ekipleri şaşırtan olay! Dilencinin üzerinden servet çıktı

Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı. Dilencinin üzerinden çıkan servet, Bursa Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla devlete kaldı.

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BURSA'da belediye ekipleri cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı. Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi.

Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Dilenen kadına idari para cezası kesilirken üzerinden çıkan 26 bin 300 lira çıkan paraya Bursa Büyükşehir Belediyesi encümen kararıyla el konuldu.

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