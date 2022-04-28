Osmaniye'de bariyerleri aşan lüks otomobil alt geçide düştü

OSMANİYE'de kontrolden çıkan lüks otomobil demir bariyerleri aşarak alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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OSMANİYE Musa Şahin bulvarında sürücüsü öğrenilemeyen 80 AC 520 plakalı otomobil Devlet Bahçeli meydanından küçük sanayi sitesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak Devlet Bahçeli alt geçidine düştü. Kazada yaklaşık on metre yükseklikten düşen otomobil hurdaya dönerken sürücü ile yanında yolcu bulunun iki kişi de sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekiplerinin desteği ile otomobilin içerisinden çıkarılan üç yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.