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Benzine 30 Nisan'da çok büyük zam geliyor! Bu gece yarısı benzin 1 lira 33 kuruş zamlanacak

Benzine 30 Nisan'da çok büyük zam geliyor! Bu gece yarısı benzin 1 lira 33 kuruş zamlanacak

Araç sahiplerine kötü haber... Benzin fiyatlarına bu gece yarısından (30 Nisan 2022) itibaren 1 lira 33 kuruş zam geliyor... İşte 29 Nisan 2022 güncel benzin fiyatları...

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatlarının 1 haftada 99 dolardan 108 dolara yükselmesiyle zam beklentileri oluştu. 30 Nisan 2022 günü benzin fiyatlarına zam geliyor. 

Motorine zam yok
30 Nisan cumartesiden (bu gece yarısı saat 24:00'ten sonra) itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları...
- İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.

- Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

- İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.

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