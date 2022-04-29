Benzine 30 Nisan'da çok büyük zam geliyor! Bu gece yarısı benzin 1 lira 33 kuruş zamlanacak
Araç sahiplerine kötü haber... Benzin fiyatlarına bu gece yarısından (30 Nisan 2022) itibaren 1 lira 33 kuruş zam geliyor... İşte 29 Nisan 2022 güncel benzin fiyatları...Abone ol
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatlarının 1 haftada 99 dolardan 108 dolara yükselmesiyle zam beklentileri oluştu. 30 Nisan 2022 günü benzin fiyatlarına zam geliyor.
Motorine zam yok
30 Nisan cumartesiden (bu gece yarısı saat 24:00'ten sonra) itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları...
- İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor.
- Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.
- İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.