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Gültekin Uysal'dan yine altılı masayı sallayacak gece yarısı tweetleri: İktidar aparatı isimler...

Gültekin Uysal'dan yine altılı masayı sallayacak gece yarısı tweetleri: İktidar aparatı isimler...

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yine ittifağı sallayacak tweetleriyle gece yarısı siyaseti karıştıracak. "20 yıllık Akp döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" tanımıyla altılı masada Davutoğlu ve Ali Babacan'da gerginliğe sebep olan Uysal'dan yeni bir çıkış geldi.

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Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi savunan 6’lı ittifakın üyelerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gece saatlerinde attığı tweetlerde “Muhalefete muhalefet etsin diyerek ortaya sürülmüş, iktidar aparatı olmuş pek çok isim var!” ifadelerini kullandı. 

 Ayrıca, “Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel ‘Çarık ayağı sıkıyor mu?’ diye sorardı. Çarık, artık vatandaşın ayağını yara etti; bırakın sıkmayı!” ifadelerini de kullanan Gültekin Uysal, “‘Altılı Masa’ Majesteleri ve 5 oligarktan büyüktür!” diye yazdı. 

İşte Gültekin Uysal’ın o paylaşımları:

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