BIST 2.437
DOLAR 14,80
EURO 15,61
ALTIN 909,61
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Başbakan, uyuşturucu kaçırırken yakalandı! Kongre için ABD'ye gidiyorlardı

Başbakan, uyuşturucu kaçırırken yakalandı! Kongre için ABD'ye gidiyorlardı

KARAYİPLER'de bulunan ve İngiltere'ye bağlı adalar topluluğu Britanya Virjin Adaları Başbakanı 51 yaşındaki Andrew Alturo Fahie, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle ABD'de tutuklandı. Olay ülkede şok etkisi yarattı.

Abone ol

Karayipler’de bulunan Britanya Virjin Adaları’nın Başbakanı 51 yaşındaki Andrew Alturo Fahie, dün ABD’nin Miami kentindeki havalimanında ABD’ye kokain kaçırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

Miami’deki Opa-locka İdari Havalimanı’nda uçağa binerken Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanları tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Fahie’yle birlikte, Karayip takımadalardaki limanlar otoritesi başkanı Oleanvine Maynard da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı.

700 bin dolar nakit bulundu
ABD merkezli Miami Herald gazetesinin haberine göre, bir kongre için Miami’yi ziyaret eden Fahie ve Maynard, ABD’li Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi tarafından yanlarındaki 700 bin dolar para ile tutuklandı.

Fahie ve Maynard’ın şu anda federal bir hapishanede tutulduğu ve bugün mahkemeye çıkacağı açıklandı. Başbakan’ın ayrıca kara para aklama suçlamasıyla da karşı karşıya olduğu bildirildi.

İngiltere'den ilk tepki geldi
İngiliz Virgin Adaları valisi John Rankin, ABD makamlarının İngiliz hükümetine Fahie’nin tutuklandığını bildirdiğini ve Natalio Wheatley’nin başbakan vekili olarak atandığını söyledi. Rankin, “Bunun bölgedeki insanlar için şok edici bir haber olduğunun farkındayım. Ancak şu anda sükunet çağrısında bulunuyorum” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Fahie’nin tutuklandığını doğrulayan bir bildiri yayınladı.

Truss, “Bu öğleden sonra, Britanya Virjin Adaları’nın başbakanı Andrew Fahie, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla ABD’de tutuklandı” dedi. Truss, sözlerine “Bu ciddi iddialar karşısında dehşete düştüm.” ifadeleriyle devam etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakandan ödeme müjdesi! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor
Bakandan ödeme müjdesi! Hesaplarınızı kontrol edin paralar yatıyor
Askerlik yerleri belli oldu MSB mayıs haziran temmuz 2022 celp sonuçlarını açıkladı
Askerlik yerleri belli oldu MSB mayıs haziran temmuz 2022 celp sonuçlarını açıkladı
Benzine 30 Nisan'da çok büyük zam geliyor! Bu gece yarısı benzin 1 lira 33 kuruş zamlanacak
Benzine 30 Nisan'da çok büyük zam geliyor! Bu gece yarısı benzin 1 lira 33 kuruş zamlanacak
İsrail polisi Ramazan'ın son cuma günü de müdahaleye başladı
İsrail polisi Ramazan'ın son cuma günü de müdahaleye başladı
Tansu Çiller siyasete dönmekten vazgeçti telefonlar yanıtsız
Tansu Çiller siyasete dönmekten vazgeçti telefonlar yanıtsız
Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı
Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı
Meral Akşener’den Ali Babacan yorumu! ‘Bilmiyorum’ diyerek açıkladı
Meral Akşener’den Ali Babacan yorumu! ‘Bilmiyorum’ diyerek açıkladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'bayram' genelgesi! 3-8 Mayıs'ta...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 'bayram' genelgesi! 3-8 Mayıs'ta...
Viski, şarap, cin, votka, şampanya gibi alkollü içkilere zam geldi! İşte zamlı içki fiyatları
Viski, şarap, cin, votka, şampanya gibi alkollü içkilere zam geldi! İşte zamlı içki fiyatları
HDP'li il başkanı Cahit Direk terör soruşturmasından tutuklandı
HDP'li il başkanı Cahit Direk terör soruşturmasından tutuklandı