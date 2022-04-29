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Ödemeler bugün hesaplarda Bakan Derya Yanık duyurdu

Ödemeler bugün hesaplarda Bakan Derya Yanık duyurdu

Yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram öncesi ödeneceğini duyurduğu aylıkların ödemesi bugün başladı.

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Yaşlılık ve engelli maaşı ne zaman yatar sorusu, bir süredir binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyordu. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılacağı tarihi cuma olarak duyurmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı nedeniyle Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılan Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, 653 milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını belirtti. Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız” ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Bu doğrultuda Ramazan Bayramı nedeniyle yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Toplamda 1 milyar 486 milyon TL tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerine yer verdi.

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