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Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Gözleri ona aşkla güler

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Gözleri ona aşkla güler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti için "Uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. " dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan'a ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gezi Parkı Davası ve Cemal Kaşıkçı davasındaki çıkan kararlar üzerinde eleştirerek sert sözler söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu "Ülkesinde masum insanlara müebbet verdirir ve bunu havalimanında savunur. Sonra uçaktan iner, katille kucaklaşmaya gider koşa koşa. Kendi ülkesinde insan parçalayanın önünde eğilir, gözleri ona aşkla güler. İşte sen busun Erdoğan. Utan diyeceğim ama nafile." dedi.

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