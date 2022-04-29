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DEVA Partisi'nde yeni görev dağılımı! İşte A Takımı'ndaki yeni isimler....

DEVA Partisi'nde yeni görev dağılımı! İşte A Takımı'ndaki yeni isimler....

DEVA Partisi'nde yeni görev dağılımı yapıldı. Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı kurulurken, Candan Karlıtekin yeni birimin başına getirildi. 

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DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu’nun yapılanmasında yeniliğe gidildi. Partide Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanlığı kuruldu. Önceki dönemde Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Candan Karlıtekin, Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı oldu.

Karlıtekin’den boşalan koltuğa ise partinin genel merkez yönetim kurulu üyelerinden Cem Avşar getirildi. DEVA Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları başkanlığı görevini artık Cem Avşar yürütecek. Ayrıca mevcut genel başkan yardımcılarından Burak Dalgın ve Münevver Helûn Fırat’ın sorumluluk alanları genişletildi.

DEVA Partisi’nin yeni yapılanmasındaki değişiklikler şöyle gerçekleşti:
- Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin.
- Sanayi, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm Politikaları Başkanı Burak Dalgın.
- Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Münevver Helûn Fırat.
- Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanı Cem Avşar.

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