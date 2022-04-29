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Yaşı küçük 2 çocuğa cinsel istismar! 12 şüpheli tutuklandı

Yaşı küçük 2 çocuğa cinsel istismar! 12 şüpheli tutuklandı

 ZONGULDAK'ta yaşı küçük iki çocuğa fuhuşa teşvik ve cinsel istismar suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşı küçük iki çocuğa karşı fuhuşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismar suçu doğrultusunda çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si yaşı küçük çocuğa karşı işlenen fuhuşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçu doğrultusunda nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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