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Kırşehir'de evde yangın çıktı! Bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

Kırşehir'de evde yangın çıktı! Bir çocuk öldü, aynı aileden 6 kişi yaralandı

KIRŞEHİR'de evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, yaralanan ve dumandan etkilenen aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.

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Merkez Yenice Mahallesi 214. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki evin oturma odasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, oturma odasında bulunan Kerzi Nur Kablan'ın (3) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan anne Selime ve dede Hacı (74) Kablan ile çocuklar Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), İbrahim (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet Kablan, itfaiye ekiplerince evin yan penceresinin korkulukları kırılarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selime Kablan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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