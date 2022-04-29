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Nagehan Alçı o bakanı verdiği kararlar için övdü: Korku bulutlarını dağıtan, cesurca haykıran...

Nagehan Alçı o bakanı verdiği kararlar için övdü: Korku bulutlarını dağıtan, cesurca haykıran...

Koronavirüs pandemisi sürecinde okulların kapalı kalmasını savunanları yazıllarıyla da sıkça eleştiren gazeteci Nagehan Alçı bu süreçte Ziya Selçuk'un yerine gelen Mahmut Özer'i duruşundan dolayı överek 'Açık söyleyeyim bürokrat kökenli Bakan Özer’den böyle bir dirayet ve performans beklemiyordum." dedi.

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Haber Türk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, okulların pandemi döneminde 1,5 yıl kapalı kaldığını hatırlatarak, "O korku bulutlarını dağıtan, milyonlarca çocuğu en temel haklardan biri olan eğitim hakkına yeniden kavuşturan, bilimsel gerçekleri hatırlatan ve nihayet "Okullar son kapanan ve ilk açılan yerler olmalıdır" diye cesurca haykıran isim Mahmut Özer oldu. Özer, Milli Eğitim Bakanlığına atanır atanmaz tablo değişti. Açık söyleyeyim bürokrat kökenli Bakan Özer’den böyle bir dirayet ve performans beklemiyordum." düşüncesini dile getirdi.

Alçı yazısında, "Göreve geldiği ilk gün sarf ettiği ilk cümlelerden biri benim pandemi boyunca haykırdığım ama kimseye dinletemediğim o hayati 9 kelimeydi: “Okullar pandemide son kapanması ve ilk açılması gereken yerlerdir.” Nitekim 6 Eylül 2021’de okulların açılması ile birlikte tam zamanlı yüz yüze eğitime nihayet tekrar kavuştuk. O günleri hatırlıyor musunuz? Ben maalesef çok net hatırlıyorum. 1,5 yılın ardından açılan okulları yeniden kapattırmak için yarışan isimleri, televizyon kanallarını, sırf siyasi pozisyon almak için okullarla ilgili efsaneler üretenleri teker teker hatırlıyorum… Onlar da kendilerini biliyorlar. Acaba bugünden dönüp bakınca bir nebze olsun utanıyorlar mıdır? Hiç sanmam" ifadesini kullandı. 

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