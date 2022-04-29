Türkiye yeni turizm sezonuna hızlı başladı! İşte ilk çeyrekte elde edilen gelir

Yeni turizm sezonunda, ilk üç ayda toplam 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşıldı.Türkiye’nin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği turizm geliri de 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

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Bu yıl, küresel salgın öncesi rakamları yakalayarak üzerine çıkmak hedefiyle başlanan yeni turizm sezonunda, ilk üç ayda toplam 6 milyon 311 bin 453 ziyaretçi rakamına ulaşıldı. Böylece Türkiye’nin yılın ilk üç çeyreğinde turizmden elde ettiği gelir 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu.

Kişi başı ortalama harcama yabancılarda 841 dolar, vatandaşlarda 849 dolar, toplamda 845 dolar olarak gerçekleşti. Gecelik gelir yabancılar için 75 dolar, vatandaşlar için 51 dolar, toplamda 68 dolar oldu. Ortalama kalış süresi ise yabancılar için 11,2 gece, vatandaşlar için 16,7 gece, toplamda 12,5 gece oldu.