Meteoroloji ve uzmanlar uyardı! Bayramda çok fena geliyor 75 il için uyarı var! İstanbul, Kütahya, Konya
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, planlar yapılmaya başlandı. Nisan ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bayramda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Hava serinliyor yaz havası sona eriyor. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kuvvetli sağanak yağış cumartesiden itibaren etkisini göstermeye başlayacak. 5 günlük haritalı raporda İstanbul, Ankara ve İzmir'de de etkili olacak yağış dikkat çekti.
Meteoroloji'nin 29 Nisan - 5 Mayıs 2022 tarihli hava durumu raporunda şu açıklamalar yer aldı: Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
29 Nisan yani bugün de birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. O iller şöyle sıralanıyor:
Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan da bayram havası için uyardı. Çalışkan şunları söyledi:
-Sıklıkla yağış olacak.Sahiller çok fazla yağış almayacak. Bayramda sıcaklıklar şuan ki duruma göre 5 derece daha az olacak.