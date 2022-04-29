Meteoroloji ve uzmanlar uyardı! Bayramda çok fena geliyor 75 il için uyarı var! İstanbul, Kütahya, Konya

29 Nisan yani bugün de birçok kentte sağanak yağış bekleniyor. O iller şöyle sıralanıyor:

Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Konya