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Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı

Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı

TÜRKİYE başta tüm dünyada Müslümanlar Kadir gecesini ibadet ile geçirirken Pegasus çalışanları alkol masasında Kadir gecesiyle dalga geçti. Skandal paylaşımı yapanların tamamı işten kovuldu.

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Pegasus Hava Yolları çalışanlarının sosyal medyada hızla yayılan skandal Kadir Gecesi paylaşıma tepkiler çığ gibiydi. Pegasus, saatler sonra konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, çalışanlarla ilgili gerekli kararın etik-ahlak kurulu tarafından verileceğini belirtildi. Ardından bu kşilerin işten atıldığı öğrenildi.

İşte Pegasus'tan yapılan açıklama;
"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz.

Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır."

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