BIST 2.414
DOLAR 14,83
EURO 15,68
ALTIN 913,21
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Zelenski 'Time'a kapak oldu! Evine yapılan suikast baskınından nasıl kurtuldu

Zelenski 'Time'a kapak oldu! Evine yapılan suikast baskınından nasıl kurtuldu

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus işgaline karşı gösterdiği liderlikle dünyanın takdirini kazanırken, bir çok suikast girişiminden de sağ kurtuldu. Zelenski, dünyaca ünlü Time dergisinin 9 Mayıs tarihli sayısına kapak yapıldı. Zelenski, Başkanlık konutuna yapılan baskın girişimini anlattı.

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, önemli bir direniş gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin de dünya tarafından tanınmasını sağladı. ABD'de 1923’ten beri yayınlanan ve kapak fotoğraflarıyla konuşulan haftalık ‘Time’ dergisi, 9-16 Mayıs tarihli sayısında Zelenski’e yer verdi.

Gazeteci Simon Shuster, Zelenski ve ekibinin karargahında yaklaşık iki hafta kaldı. Shuster’in yaptığı görüşmeler derginin 9 Mayıs’ta çıkacak sayısında yer aldı.

Başkanlık konutuna baskın harekatı
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'ta başkent Kiev'de Rus kuvvetlerinin kendisini yakalamak için başkanlık konutuna yaklaştığını anlattı.

Shuster'a göre, saldırıların başladığı gün Rus birlikleri Zelenskiy ve ailesinin kaldığı başkanlık yerleşkesini basmak için iki kez girişimde bulundu.

“Instagram'daki savaş”

Shuster, Zelenski'in kendisine söylediği savaşla ilgili düşüncelerini aktardı. Buna göre Zelenski, “İnsanlar bu savaşı Instagram'da, sosyal medyada görüyor. Bıktıklarında da oradan uzaklaşacaklar. Bu insanın doğası. Gözlerimizi kapatabiliyoruz. Çünkü çok fazla kan ve his var” dedi.

"Zelenskiy, dünyanın dikkatinin dağıldığını hissediyor" notu düşen Shuster, ekibiyle yaptığı görüşmede savaşın ağır koşullarının mevcut olduğunu söyledi.

Zelenskiy röportajda ayrıca komedyenlikten başkanlık kariyerine giden yolda yaptığı seçimlerden, 'savaşa rağmen' pişman olmadığını açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Liderlerin bayram programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu nerede olacak?
Liderlerin bayram programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu nerede olacak?
Eminönü’nde bayram hareketliliği başladı! En çok o alınıyor fiyatlara bakın
Eminönü’nde bayram hareketliliği başladı! En çok o alınıyor fiyatlara bakın
Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı
Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı
Küresel ısınma yüzünden yeni tehlike geliyor Koronavirüs bitse de 4 bin virüs daha var
Küresel ısınma yüzünden yeni tehlike geliyor Koronavirüs bitse de 4 bin virüs daha var
Terör örgütü YPG/PKK'ya dev 2023 bütçesi! ABD skandal belgeleri yayımladı
Terör örgütü YPG/PKK'ya dev 2023 bütçesi! ABD skandal belgeleri yayımladı
Ukrayna Rusya savaşı bitmez! Joe Biden Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık silah yağdıracak
Ukrayna Rusya savaşı bitmez! Joe Biden Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık silah yağdıracak
Evini satılığa çıkardı talep çok olunca görme ücretini 150 lira yaptı
Evini satılığa çıkardı talep çok olunca görme ücretini 150 lira yaptı
PTT ATM'sinin açığından faydalandı 142 bin lira çekti
PTT ATM'sinin açığından faydalandı 142 bin lira çekti
Güvenlik kaynakları duyurdu: Yunanistan'ın provokasyonuna Türk jetlerinden anında müdahale
Güvenlik kaynakları duyurdu: Yunanistan'ın provokasyonuna Türk jetlerinden anında müdahale
Suriyeliler bayram izni alamıyor Göç idaresi gönüllü temelli gidişe yönlendiriyor
Suriyeliler bayram izni alamıyor Göç idaresi gönüllü temelli gidişe yönlendiriyor