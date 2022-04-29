Zelenski 'Time'a kapak oldu! Evine yapılan suikast baskınından nasıl kurtuldu

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus işgaline karşı gösterdiği liderlikle dünyanın takdirini kazanırken, bir çok suikast girişiminden de sağ kurtuldu. Zelenski, dünyaca ünlü Time dergisinin 9 Mayıs tarihli sayısına kapak yapıldı. Zelenski, Başkanlık konutuna yapılan baskın girişimini anlattı.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, önemli bir direniş gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’nin de dünya tarafından tanınmasını sağladı. ABD'de 1923’ten beri yayınlanan ve kapak fotoğraflarıyla konuşulan haftalık ‘Time’ dergisi, 9-16 Mayıs tarihli sayısında Zelenski’e yer verdi.

Gazeteci Simon Shuster, Zelenski ve ekibinin karargahında yaklaşık iki hafta kaldı. Shuster’in yaptığı görüşmeler derginin 9 Mayıs’ta çıkacak sayısında yer aldı.

Başkanlık konutuna baskın harekatı

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı 24 Şubat'ta başkent Kiev'de Rus kuvvetlerinin kendisini yakalamak için başkanlık konutuna yaklaştığını anlattı.

Shuster'a göre, saldırıların başladığı gün Rus birlikleri Zelenskiy ve ailesinin kaldığı başkanlık yerleşkesini basmak için iki kez girişimde bulundu.

“Instagram'daki savaş”

Shuster, Zelenski'in kendisine söylediği savaşla ilgili düşüncelerini aktardı. Buna göre Zelenski, “İnsanlar bu savaşı Instagram'da, sosyal medyada görüyor. Bıktıklarında da oradan uzaklaşacaklar. Bu insanın doğası. Gözlerimizi kapatabiliyoruz. Çünkü çok fazla kan ve his var” dedi.

"Zelenskiy, dünyanın dikkatinin dağıldığını hissediyor" notu düşen Shuster, ekibiyle yaptığı görüşmede savaşın ağır koşullarının mevcut olduğunu söyledi.

Zelenskiy röportajda ayrıca komedyenlikten başkanlık kariyerine giden yolda yaptığı seçimlerden, 'savaşa rağmen' pişman olmadığını açıkladı.