BIST 2.417
DOLAR 14,83
EURO 15,67
ALTIN 913,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

İstanbullular dikkat! 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 1 Mayıs etkinlikleri dolayısıyla bu yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL Valiliği, Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" etkinlikleri dolayısıyla 1 Mayıs'ta kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

Abone ol

Sürücüler dikkat! 1 Mayıs'ta kapatılacak yollar açıklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak.

Buna alternatif olarak D-100 ve Maltepe Bağdat Caddesi kullanılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şube Başkanı Pr. Dr. Osman Nuri Çelik'ten bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere "dikkatiniz dağılmasın" uyarısı
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Konya Şube Başkanı Pr. Dr. Osman Nuri Çelik'ten bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere "dikkatiniz dağılmasın" uyarısı
Profesyonel futbol liglerinde 2022-2023 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu
Profesyonel futbol liglerinde 2022-2023 sezonu başlangıç tarihleri belli oldu
Zelenski 'Time'a kapak oldu! Evine yapılan suikast baskınından nasıl kurtuldu
Zelenski 'Time'a kapak oldu! Evine yapılan suikast baskınından nasıl kurtuldu
Liderlerin bayram programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu nerede olacak?
Liderlerin bayram programı belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu nerede olacak?
Eskişehir'de ihbar üzerine operasyon 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza
Eskişehir'de ihbar üzerine operasyon 52 kişiye 92 bin 769 lira ceza
Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı
Pegasus Hava Yolları skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapanların hepsini işten attı
Küresel ısınma yüzünden yeni tehlike geliyor Koronavirüs bitse de 4 bin virüs daha var
Küresel ısınma yüzünden yeni tehlike geliyor Koronavirüs bitse de 4 bin virüs daha var
Dudak uçuklatan rakam! Türkiye 100 ton altın için kolları sıvadı
Dudak uçuklatan rakam! Türkiye 100 ton altın için kolları sıvadı
Terör örgütü YPG/PKK'ya dev 2023 bütçesi! ABD skandal belgeleri yayımladı
Terör örgütü YPG/PKK'ya dev 2023 bütçesi! ABD skandal belgeleri yayımladı
Ukrayna Rusya savaşı bitmez! Joe Biden Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık silah yağdıracak
Ukrayna Rusya savaşı bitmez! Joe Biden Ukrayna'ya 33 milyar dolarlık silah yağdıracak