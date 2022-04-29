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Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! 2022 sonuna kadar...

Rusya Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı! 2022 sonuna kadar...

RUSYA Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 17’den yüzde 14’e düşürdüğünü duyurdu.

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Bankadan yapılan açıklamada, Rus ekonomisine yönelik dış koşulların zorlu kalmaya devam ettiği ve büyümenin önünde engel teşkil ettiği belirtildi. Enflasyondaki artışın ise yavaşladığının kaydedildiği açıklamada, Rus rublesinin de güçlendiği, ithalat ikamesinin, nihai ürün ve hammadde ithalatındaki toparlanmanın enflasyon görünümünde önemli oranda belirleyici olacağına işaret edildi.

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 18 ila 23 düzeyinde olduğunun belirtildiği açıklamada, “Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 300 baz puan indirerek yüzde 14’e düşürme kararı almıştır. Ekonomideki durumun tahminler doğrultusunda ilerlemesi halinde, 2022 sonuna kadar daha fazla faiz indirimi mümkün görünmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Rusya Merkez Bankası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle politika faiz oranını 28 Şubat’ta yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı. Banka, 8 Nisan’da gerçekleştirdiği toplantıda faizi yüzde 17’ye çekmişti.

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