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Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına soruşturma başlattı

Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına soruşturma başlattı

Kadir Gecesi ile alay eden paylaşımlar yapan Pegasus çalışanları için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Pegasus yaptığı açıklamada ilgili çalışanların işine son verildiğini duyurmuştu.

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Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olarak inanılan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkenin gündemine oturdu.

Paylaşımda alkollü masa "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Bir grup çalışanın içkili masa ve kadehleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşması büyük tepki gördü.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti. Savcılık, Pegasus çalışanları hakkında Kadir Gecesi'nde Pendik ilçesinde yapmış oldukları paylaşım nedeniyle 28 Nisan günü 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.

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