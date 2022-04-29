Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası merak ediliyordu Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinden sonra İstanbul'daki müzakerelerin geleceğiyle ilgili yeni bir haber bulunmadığını söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le görüşmesinde Ukrayna krizinin sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirterek, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirmişti.

Gazeteciler, Peskov'a Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için 'Türk platformuna' talep olup olmadığını sordu. Peskov, "Müzakere rotasında henüz yeni bir haber yok" yanıtını verdi.

Sözcü, Rus tarafının sunduğu belgelere Kiev'in nasıl bir tepki verildiğinin sorulması üzerine de, aynı şekilde yeni bir haber olmadığı bilgisini paylaştı.



'ABD, Rus varlıklarına el koyuyor ve bunu meşrulaştırmaya çalışıyor'

ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmek amacıyla Rus varlıklarına el koyma kararının Moskova'da endişe yarattığını söyleyen Peskov, "Elbette çok tehlikeli bir emsal teşkil ediyor, hukuk normlarının bariz bir şekilde çarpıtılması, genel olarak tüm hukuk kavramlarının ihlal edilmesidir. Bu, özel mülkiyete el koyma ve bunu meşrulaştırma girişiminden başka bir şey değildir" diye konuştu.

'Rusya, Endonezya'nın G20 başkanlığının başarısı için her şeyi yapacak'

Rusya'nın G20 dönem başkanı Endonezya'nın bu süreci başarıyla tamamlaması için gereken her şeyi yapacağını belirten Peskov, Putin'in Kasım ayında Bali'de düzenlenmesi planlanan G20 Zirvesi'ne katılım formatıyla ilgili henüz bir karar alınmadığını da sözlerine ekledi.