Garanti BBVA'nın CEO'su Onur Genç: Türkiye'deki hiperenflasyon

İSPANYA merkezli banka Garanti BBVA’nın CEO’su Onur Genç, Türkiye’de yaşanan enflasyonun hiperenflasyon olduğunu belirtip, hepirenflasyon muhasebeleştirmesi için yetkililerle görüştüklerini söyledi.

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Garanti BBVA’nın CEO’su Onur Genç, Reuters’a yaptığı açıklamada. Garanti BBVA’nın ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin ‘büyük ihtimalle uygulanacağını’ söyledi. Enflasyon muhasebesi, döviz kurları ve enflasyonu fırlatan ekonomi politikalarının etkisiyle 2003’ten sonra ilk defa beş ay önce tekrar gündeme gelmişti.

Üretici fiyat endeksi yüzde 10'dan fazla yükselirse...

Vergi usul kanununda yer alan maddeye göre son üç yılda yurt içi üretici fiyat endeksi toplamda yüzde 100 ve aynı senede yüzde 10’den fazla yükselirse enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Örneğin piyasada satılan bir malın yerine yenisi alınana kadar fiyatı artıyor. Bu yüzden de önceden alınan malların değeri bilançolarda düşük görünüyor. Bu firmanın kredibilitesini etkileyip işletme yönetiminde raporlamayı sekteye uğratıyor.

Bankanın sermayesi olumlu ama karı olumsuz etkilenecek

Enflasyon muhasebesinin amacı, bilançolarda duran kıymetleri bugünün değerine endekslemek. Enflasyon muhasebesi yüksek enflasyonun olduğu durumlarda uygulanıyor.

Genç, Türkiye’de enflasyon muhasebeleştirmesi uygulanması durumunda bankanın sermayesinin olumlu ancak kârın olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Genç ayrıca, bankanın Türkiye için risk maliyeti tahminini belirsizliklere rağmen değiştirmediğini de belirtti.