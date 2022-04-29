BIST 2.413
DOLAR 14,84
EURO 15,63
ALTIN 913,57
HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan Bayramı'nda Avantajlı Fiyatları Kaçırmayın
ADV En özel Anneler Günü Hediyesi Pandora'da

Garanti BBVA'nın CEO'su Onur Genç: Türkiye'deki hiperenflasyon

Garanti BBVA'nın CEO'su Onur Genç: Türkiye'deki hiperenflasyon

İSPANYA merkezli banka Garanti BBVA’nın CEO’su Onur Genç, Türkiye’de yaşanan enflasyonun hiperenflasyon olduğunu belirtip, hepirenflasyon muhasebeleştirmesi için yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Abone ol

Garanti BBVA’nın CEO’su Onur Genç, Reuters’a yaptığı açıklamada. Garanti BBVA’nın ikinci çeyrekten itibaren enflasyon muhasebeleştirmesinin ‘büyük ihtimalle uygulanacağını’ söyledi. Enflasyon muhasebesi, döviz kurları ve enflasyonu fırlatan ekonomi politikalarının etkisiyle 2003’ten sonra ilk defa beş ay önce tekrar gündeme gelmişti.

Üretici fiyat endeksi yüzde 10'dan fazla yükselirse...
Vergi usul kanununda yer alan maddeye göre son üç yılda yurt içi üretici fiyat endeksi toplamda yüzde 100 ve aynı senede yüzde 10’den fazla yükselirse enflasyon muhasebesi uygulanması gerekiyor.

Örneğin piyasada satılan bir malın yerine yenisi alınana kadar fiyatı artıyor. Bu yüzden de önceden alınan malların değeri bilançolarda düşük görünüyor. Bu firmanın kredibilitesini etkileyip işletme yönetiminde raporlamayı sekteye uğratıyor.

Bankanın sermayesi olumlu ama karı olumsuz etkilenecek
Enflasyon muhasebesinin amacı, bilançolarda duran kıymetleri bugünün değerine endekslemek. Enflasyon muhasebesi yüksek enflasyonun olduğu durumlarda uygulanıyor.

Genç, Türkiye’de enflasyon muhasebeleştirmesi uygulanması durumunda bankanın sermayesinin olumlu ancak kârın olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Genç ayrıca, bankanın Türkiye için risk maliyeti tahminini belirsizliklere rağmen değiştirmediğini de belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına soruşturma başlattı
Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Gecesi ile dalga geçen Pegasus çalışanlarına soruşturma başlattı
AK Parti'den TİM için 12 maddelik kanun teklifi ihracatçılara yeni düzenleme
AK Parti'den TİM için 12 maddelik kanun teklifi ihracatçılara yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası merak ediliyordu Kremlin'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sonrası merak ediliyordu Kremlin'den açıklama
MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gizemli hepatit vakaları koronavirüs aşılarıyla alakalı mı? Ürperten iddia için DSÖ konuştu
Gizemli hepatit vakaları koronavirüs aşılarıyla alakalı mı? Ürperten iddia için DSÖ konuştu
Çıkan tartışma korkunç bitti! Kocası boğazına sarıldı eline geçirdiği bıçakla...
Çıkan tartışma korkunç bitti! Kocası boğazına sarıldı eline geçirdiği bıçakla...
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik protestosuyla İSKİ tartışması koptu! Bakan Varank sordu cevap geldi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik protestosuyla İSKİ tartışması koptu! Bakan Varank sordu cevap geldi
İstanbul Valiliği Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı
İstanbul Valiliği Ramazan Bayramı'nda alınacak tedbirleri açıkladı
Döviz krizi haberi yayarak "piyasa dolandıcılığıyla" suçlanan gazetecilere beraat
Döviz krizi haberi yayarak "piyasa dolandıcılığıyla" suçlanan gazetecilere beraat