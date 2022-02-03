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Bayramda kargolar açık mı 2022 2-3-4 Mayıs kargo çalışma saatleri

Bayramda kargolar açık mı 2022 2-3-4 Mayıs kargo çalışma saatleri

Ramazan bayramına artık az bir zaman kaldı. 2022 yılında Ramazan bayramı 2 Mayıs pazartesi günü başlayacak. 3 gün süren Ramazan bayramında kargolar açık olacak mı sorusu ise merak konusu oldu. Normal şartlarda birçok kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Bu nedenle ilgili olduğunuz kargo şirketini aramakta fayda var.

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Ramazan bayramına az bir zaman kalan birçok vatandaş bayramda kargolar açık mı, çalışıyor mu araştırması yapıyor. 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı bu yıl 3 gün sürecek. Bayram boyunca kargoların açık olup olmadığı, çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Küçük çaplı kargo şirketleri hakkında bir bilgi vermemekle birlikte büyük çaplı kargo şirketlerinin bayram tatilinde kargo süreçlerini internet sayfalarından duyurulmuştur. İşte Ramazan Bayramı'nda kargoların durumu...

Bayramda kargolar çalışıyor mu: Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmadığı sorulmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışması beklenmiyor. Kargoların 2 Mayıs tarihinden 5 Mayıs tarihine kadar kapalı düşünülüyor.

Ramazan Bayramı süresi boyunca kargolar çalışmayacak. Daha öncesinden kargo şirketlerine ulaşmış olan gönderileriniz için bayram öncesindeki 30 Nisan Cumartesi tarihine kadar teslim edilmemiş olan gönderileriniz bayramdan sonra teslim edilecektir. Ramazan Bayramı boyunca çalışmayacak olan başlıca kargo şirketleri;

Sürat Kargo,
Yurtiçi Kargo,
Aras Kargo,
MNG Kargo,
AGT Kargo,
UPS Kargo,
PTT Kargo,

Detaylı bilgilere kargoların iletişim numaralarından arayarak ulaşabilirsiniz.

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