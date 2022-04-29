HDP İzmir İl Binasını basıp Deniz Poyraz'ı öldürdü! Mahkeme Başkanını 'başına bela olurum' diye tehdit etti

HDP İzmir İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapisle yargılanan Onur Gencer, "Benim suçlanmam bile ayıptır" dedi. Mahkeme Başkanı'nın SEGBİS odasından çıkardığı Onur Gencer, "Senin başına bela olurum başkan." tehdidi savurdu.

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İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüle duruşmaya, sanık Onur Gencer, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı, Deniz Poyraz'ın ailesi, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in de aralarında bulunduğu avukatlar ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu salonda hazır bulundu. İllerden gelen bazı baro başkanları ve baro yetkilileri, davaya katılım talebinde bulundu.

Çapraz sorgu için sanığı buraya getirin

Söz alan avukat Türkan Aslan Ağaç, sanığa 300 soru hazırladıklarını ancak SEGBİS ile bunun mümkün olamayacağını belirterek, Gencer'in duruşmaya getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın salona getirilmesi talebini reddetti. Salonda hazır bulunan avukatların tutanağa geçirilmesi talebini de reddeden mahkeme heyeti, çapraz sorgu için sadece vekillere izin verileceğini bildirdi.

Avukatlar 'reddi heyet' talebinde bulundular

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, avukatlar olarak bir karar vereceklerini belirterek, duruşmaya 5 dakika ara verilmesini istedi. Mahkeme heyeti de duruşmaya ara verdi. Aranın ardından söz alan sanık avukatı Ahmet Can Gürlek, mahkeme heyetinin avukatların tutanağa geçirilmesi talebini reddetmesi kararından rücu edilmesini talep etti. Daha sonra söz alan İzmir Barosu Başkanı Yücel ve diğer avukatlar "reddi heyet" talep ettiklerini belirtti.

Tahrik indirimi istiyorum. Benim suçlanmam bile ayıptır!

Mahkemede söz verilen sanık Gencer ise "Kendi söylemleri gösteriyor ki HDP binaları PKK'nın karargahıdır ve terör yuvasıdır. Tahrik indirimi istiyorum. Benim suçlanmam bile ayıptır." dedi.

Başkan'ı "Senin başına bela olurum başkan" diye tehdit etti

Salonda bulunanların tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, sanığın SEGBİS odasından çıkarılmasını söyledi. Sanık odadan çıkarılırken, mahkeme başkanını tehdit edip, "Senin başına bela olurum başkan." dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sonraki duruşmada sanığın salonda bulundurulmasına karar verdi.

Mahkeme heyetinin çekilme istemlerinin reddine karar veren heyet, "reddi hakim" talebiyle ilgili dava dosyasının heyetin yazılı görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesine karar verdi.

Duruşma, 18 Temmuz'a erteledi.