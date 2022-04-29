Özgür Özel'den 250 bin liralık dava için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, hakkında açtığı 250 bin liralık tazminat davasına konu sözlerine ilişkin "Tarih önünde mahkum olmak, son derece siyasi bir eleştiridir." dedi.

Abone ol

Özgür Özel, yazılı açıklamasında, Erdoğan'ın, soy ismine yönelik göndermesini, avukatı Ahmet Özel ile AK Parti'deki "Özel" soy isimli Isparta ve Hatay milletvekilleri ile ailelerinin takdirine bıraktığını belirtti.

AK Parti'nin kendi gücüne ve yargı erki üzerindeki etkisine güvenerek başka başka mağduriyetler yarattığını ileri süren Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarih önünde mahkum olmak, son derece siyasi bir eleştiridir. Tayyip Erdoğan, sandıkta kaybedeceğini anladıkça hırçınlaşmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan'a her eleştiriyi hakaret olarak algılamaktan vazgeçmesini ve eleştiriye tahammülünü yükseltmesini tavsiye ediyorum... Üzülerek söylüyorum ki, bugünün haberi bana açtığı bu dava değildir. Bugünün haberi, kendisine 'diktatör bozuntusu' dediğim gerekçesiyle açtığı 250 bin liralık tazminat davasının reddedilmiş olmasıdır. Mahkeme o kararında ifade özgürlüğü sınırlarının aşılmadığı, Erdoğan'ın fikir ve görüşlere tahammül etmesi gerektiği hükmüne varmıştır."